Bursa'nın Kırsal Narlıca Mahallesi'nde ikamet eden Mutlu B, iddiaya göre Yıldız ailesinin işlettiği kıraathanede 2 hafta önce bir kişiyle kavga etti. Yıldız ailesi kavgayı ayırdıktan sonra Mutlu B. olay yerinden ayrıldı.

Bu akşam saatlerinde Mutlu B'nin başka bir kıraathanede olduğunu öğrenen Zeki Yıldız ile oğulları Semih Yıldız ve Melih Yıldız kıraathaneye giderek Mutlu B'yi çıkarttı.

Kısa süreli tartışmanın ardından kişiler arasında kavga çıktı. Kavga sırasında belinden tabancayı çıkaran Mutlu B, Zeki Yıldız, Semih Yıldız ve Melih Yıldız'a ateş açtı.

BABA VE OĞLU OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Zeki Yıldız ve Semih Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırılan Melih Yıldız'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayın ardından Mutlu B'yi gözaltına aldı.