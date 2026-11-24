Van’ın Erciş ilçesindeki bir aile sağlığı merkezinde evlilik raporu almak için başvuran kişiler ile sağlık çalışanları arasında çıkan tartışma saldırıya dönüştü. Olayda görevli doktor ve hemşire darbedilerek yaralanırken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Sağlıkta şiddet olayı, dün saat 10.00 sıralarında Erciş ilçesine bağlı Kocapınar Mahallesi’ndeki aile sağlığı merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evlilik raporu almak amacıyla merkeze başvuran kişiler ile görevli sağlık çalışanları arasında, kan alma sisteminde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle tartışma çıktı. DOKTOR VE HEMŞİRE TEDAVİ ALTINA ALINDI Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine öfkelenen şahıslar, görev başındaki doktor M.E. ile hemşire F.G.’ye fiziksel saldırıda bulundu. Darbedilerek yaralanan doktor ve hemşireye ilk müdahale yapılırken, sağlık çalışanları tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, sağlık çalışanlarına saldırdığı belirlenen 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

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