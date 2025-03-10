İktidarın 2024 yılını "Emekli Yılı" ilan etmesine rağmen milyonlarca emekli, açlık sınırının altında yaşamaya mahkûm edildi. 2025 yılı ise "Aile Yılı" olarak duyuruldu, ancak verilen destekler hayal kırıklığı yarattı.

Aileleri teşvik etmek amacıyla yapılan açıklamalarda en az üç çocuk çağrısı yinelendi. Ancak devletin sunduğu destek, aylık 850 ila 1.250 lira arasında değişiyor. Bununla birlikte "2025 Aile Yılı" kapsamında PTT tarafından bastırılan hatıra paralarının fiyatları ise dikkat çekti. Bronz madeni para 775 liradan, gümüş olan ise tam 2 bin 250 liradan satışa sunuldu.

Vatandaşlar, verilen destekle hayat pahalılığı arasında uçurum olduğunu dile getirirken, "Aileye destek yerine hatıra parası satıyorlar" diyerek duruma tepki gösterdi.