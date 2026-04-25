‘Aile yılı’ ilan edilen 2025’te çocuklu aileler hem artan masraflarını karşılamakta zorlanan düşük gelirle hem de dünyanın en ağır vergi yüküyle mücadele etmek zorunda kaldı. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden oluşan 38 üyeli Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü’nün (OECD) raporuna göre 2 çocuklu bir ailenin vergi yükü ülkemizde geçen yıl 1.3 puanlık artışla yüzde 40.3’e yükseldi. OECD genelinde ise ailelerin vergi yükü yüzde 26.2 oldu. Ailelerin satın alma gücü açısından net geliri OECD’de 53 bin 954 dolar olarak tahmin edilirken, Türkiye’de ise 38 bin 683 dolarda kaldı.

YARDIMLAR YETERSİZ

OECD, ülkemizde ‘aile yılı’ ilan edilen 2025 yılına ilişkin vergi raporunu bu hafta yayınladı. Rapora göre çalışanların işverene maliyeti ile net maaşı arasındaki farkı gösteren vergi takozu, OECD ülkelerinde yaşayan bekarlarda geçen yıl ortalama yüzde 35.1 oldu. Türkiye’de ise bu oran 1.3 puanlık artışla yüzde 40.3’e ulaştı. OECD ülkelerinde 2 çocuklu evli çiftlerin vergi takozu 2025’te yüzde 26.2 oldu. Türkiye’de ise evli ve çocuklu çiftlerin vergi yükü bekarlar gibi yüzde 40.3 seviyesinde bulunduğu için ülkemiz, OECD’nin ‘vergi şampiyonu’ oldu.

Raporda ülkemizin ailelere doğrudan nakit yardımları ve vergi sisteminde sağlanan avantajlar açısından OECD ülkeleri arasında yetersiz kaldığı belirtiliyor. Vergi takozunun yüksek olmasıyla çalışanın maaşı erirken, işveren kesimi ise istihdamı artıramıyor.

Gelirde OECD’de sondan 9’uncuyuz

OECD’de ailelerin vergi takozunun en düşük olduğu ülkeler Şili, İsviçre ve Yeni Zelanda olarak belirlendi. Türkiye’nin ardından vergi takozunun en yüksek olduğu ülkeler Fransa ve Finlandiya oldu. Ülkemizde vergi yükü yüksek seviyedeyken ücretler ise OECD ortalamasının bir hayli altında bulunuyor. Satın alma gücü paritesi açısından OECD ülkelerinde ortalama net gelir 53 bin 954 dolar olurken, Türkiye’de ise 38 bin 683 dolarda kaldı. Türkiye’deki aileler net gelir sıralamasında OECD’de sondan 9’uncu sırada bulunuyor.