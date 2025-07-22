Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve küçük yaşlarda babasından öğrendiği mesleği sürdüren Hasan Yaman, dağlardan topladıkları toprağı işleyip Avrupa ve Amerika'ya satıyor. Evlendikten sonra eşine de bu işi öğrettiğini belirten Yaman, yaptıkları ürünlerle aile ekonomisine katkı sağladıklarını söyledi. Tüm aşamaları anlatan Yaman, eskiden bu işi elle yaptıklarını daha sonra makineye geçtiklerini belirterek "Çamurumuzu, her şeyimizi biz kendimiz hazırlıyoruz. Dağdan toprağımız geliyor, tesiste işleniyor" dedi.

BABA MESLEĞİNİ DEVAM ETTİRİYORLAR

Yıllardır baba mesleği olan çömlekçiliği devam ettiren Yaman, 1990'lı yıllarda Çin mallarının piyasaya giriş yapmasıyla sıkıntıya girdiklerini söyledi. Yaman, o dönem çok sayıda ustanın da işi bıraktığını belirtti.

ZOR BİR MESLEK

Çömlekçiliğin zahmetli bir iş olduğunu ifade eden Yaman, "Öğrenilmesi kolay değil, daha çok babadan oğula veya kızına geçen aile içi mesleklerden çömlekçilik." diye konuştu.

İZNİK'İN DAĞLARINDAN TOPLUYORLAR

İznik'in dağlarından getirdikleri toprağı tesiste işleyen Yaman, çamuru kendileri işlediğini belirtip, "Dağdan toprağımız geliyor, tesiste işleniyor. Bunun çakılı, kumu ayrılıyor, saf hale getiriliyor. Sonra da torna tezgahlarında hazırlanmış olan çamuru eskiden elle yoğuruyor, ayakla tepiyorduk. Şimdi makine yardımıyla klasik olarak şekillendiriliyor. Daha sora ürünlere dönüştürülüyor." dedi.

EŞİNE DE ÖĞRETTİ

Bu işi sevmenin de yeterli olmadığını ifade eden Yaman, eşine de bu işi öğrettiğini ve usta olduğunu ekledi. Eşi şu an okullarda çömlekçiliğe dair eğitim veriyor.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINA SATIYORLAR

Atölyede ürettikleri ürünleri yurt içi ve yurt dışına toptan gönderdiklerini söyleyen Yaman, "Avrupa'da birkaç ülke ve Amerika'ya seramik grubu, zeytinyağı şişeleri gidiyor. Dekorlu dekorsuz ürünler veriliyor. Seri olarak 3 ülkeye, ABD, İsviçre, Almanya'ya gönderiyoruz ama Avusturalya'ya kadar ürünler gitti. Yani belli olmuyor. Bazen kısmi oluyor. Bir seferlik alıp gidebiliyorlar. Bazen sürekli ihracat yaptığımız oluyor. 5-6 yıldır çalıştığımız firmalar var." diye konuştu.