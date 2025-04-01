Almanya’nın güneyinde bulunan 6 bin 500 nüfuslu Essingen Kasabası’nda "döner krizi" yaşanıyor. Küçük kasabada tek bir pizzacı bulunurken, boş bir binayı kiralayan bir Türk, "dönerci ve kebapçı" açmak için belediyeye başvurdu. Ancak belediye meclisinin ilgili birimi talebi reddetti. Komitenin toplantısına katılan kasabadaki 6 aile, hoş olmayan koku, gürültü ve atıklarla ilgili endişe duyduklarını belirtti ve "Kebaba ihtiyacımız yok. Zaten bir pizzacı var, o da yetiyor" açıklaması yaptı. Karara karşı öğrenciler imza toplamaya başladı.

HER YERDEN TALEP GELİYOR

Konuyla ilgili tartışmalar büyüyünce, Essingen’de kebapçı açmak isteyenlerin sayısı da arttı. Almanya’nın her yanından belediye Başkanı Wolfgang Hofer’e bu yönde talep gelmeye başladı. Belediye yine tüm talepleri reddetti. Bunun üzerine 18 yaşındaki Lucas Fuchs adlı bir öğrenci ve arkadaşları "Essinger için kebap" sloganı ile sosyal medyada imza kampanyası açtı. 900 imza toplandı.

Bazı yorumcular, "Buradan kalkıp Aalen kentine kebap yemeye gitmek istemiyoruz. Burada güzel zaman geçirmek istiyoruz" dedi. Belediye Başkanı Hofer ise, dönercilerle ilgili katı inşaat kuralları ve park yeri, gürültü yasağı gibi sorunlarının çözülmesinin zor görüldüğünü belirtiyor.