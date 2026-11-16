Özel hastanede bebeğinin sarılık tedavisi için toplam 72 bin 300 TL ödediğini belirten bir baba, tahsilatların incelenmesi talebiyle Şikayetvar'a başvurdu. Baba, mevzuata aykırı ücret alındığının belirlenmesi halinde parasının iade edilmesini istedi.

Şikayetvar, 2026 yılı boyunca kendisine ulaşan ve ekim-kasım döneminde de devam eden yenidoğan muayene ve tedavi ücretlerine ilişkin başvuruları paylaştı. Aileler, yenidoğan sağlık hizmetlerinde ilave ücret alınamayacağına ilişkin düzenlemeleri hatırlatarak tahsilatlara itiraz etti.

8 GÜNLÜK TEDAVİ İÇİN 72 BİN 300 TL

Başvurulardan birinde baba, 1 Temmuz'da dünyaya gelen bebeğinin sarılık değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle aralıklarla toplam 8 gün hastanede tedavi gördüğünü anlattı. Kan testleri ve çeşitli tıbbi işlemler gerekçe gösterilerek kendisinden 72 bin 300 TL tahsil edildiğini belirtti.

Yenidoğan sağlık hizmetlerinin SGK kapsamında olması gerektiğini düşündüğünü ifade eden baba, ödemelere ilişkin fatura ve dekontlarının bulunduğunu kaydetti.

YATIŞ YAPILMADAN 23 BİN 180 TL TAHSİLAT İDDİASI

2 Kasım'da yayımlanan başka bir şikayette aile, doğumdan üç gün sonra kontrole çağrılan bebeklerine tahlillerin ardından sarılık teşhisi konulduğunu belirtti. Bebeğin bir gece hastanede kalması gerektiğinin söylendiğini aktaran aile, henüz yatış işlemi yapılmadan 20 bin 190 TL yatış ve 2 bin 990 TL tahlil ücreti olmak üzere toplam 23 bin 180 TL tahsil edildiğini bildirdi.

Aile, SGK düzenlemelerini hastane yetkililerine hatırlatmalarına rağmen ücretin iade edilmediğini öne sürerek inceleme istedi. Hastane ise şikayete verdiği yanıtta konuyla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.

DOKTORUN ÇAĞIRDIĞI KONTROLE ÜCRET İTİRAZI

9 Kasım'da platforma ulaşan bir başvuruda aile, 1 Kasım'da doğan bebeklerinin rutin muayenenin ardından doktor tarafından yeniden kontrole çağrıldığını belirtti. Hastaneye gittiklerinde muayenenin kontrol kapsamında değerlendirilmeyeceğinin söylendiğini aktaran aile, kendilerinden yaklaşık 7 bin 400 TL istendiğini ifade etti.

İndirim puanlarını kullanarak 6 bin 659,90 TL ödediklerini belirten aile, doktorun talebiyle yapılan kontrolün ücretlendirilmesine itiraz etti. Hastane yetkililerinin ücret politikasını gerekçe gösterdiğini aktaran aile, konuyu hukuki yollarla takip edeceklerini bildirdi.

İADE TALEBİNE MESAİ SAATİ GEREKÇESİ

Bir başka aile, 5 günlük bebeklerini özel hastaneye muayeneye götürdüklerini ve 4 bin 830 TL ödediklerini belirtti. Ailenin aktarımına göre hastane, muayenenin mesai saatleri dışında yapılmasını gerekçe göstererek iade talebini kabul etmedi. Aile, yenidoğan sağlık hizmetlerinde ilave ücret alınamayacağına ilişkin düzenlemeyi hatırlatarak tahsilata itiraz etti.

11 günlük bebeğinin muayenesi için 2 bin 880 TL ödediğini belirten bir tüketici de ücretin nedenini sorduğunda bunun hastane yönetiminin kararı olduğunun söylendiğini aktardı. Faturadaki hizmet açıklamasını yeterince ayrıntılı bulmadığını ifade eden tüketici, 9 Kasım'daki güncellemesinde hastanenin ücret iadesi yapılacağını bildirdiğini ancak o tarihe kadar paranın hesabına yatırılmadığını belirtti.

Başvurularda aileler, bebeklerinin tedavilerinin gecikmemesi için istenen ücretleri ödemek zorunda kaldıklarını ifade etti. Ücretlendirmenin açık ve anlaşılır yapılmasını, faturaların ayrıntılı incelenmesini ve mevzuata aykırı olduğu belirlenen ödemelerin iadesini talep ettiler.