Olay, Brezilya’da aileleriyle tartıştıktan sonra evden ayrılan iki kız kardeşin kaybolmasıyla başladı. Kızlarının evde olmadığını fark eden aile, uzun süre kendilerinden haber alamayınca büyük panik yaşadı. Çevrede kendi imkanlarıyla arama yapan aile, sonuç alamayınca durumu polise bildirdi.

POLİS TELEFON SİNYALLERİNİ TAKİBE ALDI

İhbarın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kayıp kardeşlerin cep telefonlarından alınan sinyalleri incelemeye aldı. Ekipler, son sinyalin tespit edildiği bölgeye yönelerek güzergah üzerinde arama yaptı.

Yapılan çalışmalarda polis ekipleri, yol kenarında kaza geçirmiş bir araç ve ağır yaralı halde bulunan iki kız kardeşle karşılaştı. Kazanın ardından yol kenarında mahsur kaldıkları belirlenen kardeşler için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki kardeş ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Genç kızların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kızlarının kaybolmasının ardından endişe içinde bekleyen aile ise polis ekiplerinin telefon sinyalleri üzerinden yürüttüğü çalışma sayesinde kardeşlerin bulunmasıyla büyük bir üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.