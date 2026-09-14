Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 9 derneğe eş zamanlı olarak düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonları ve getirilen erişim engelleri hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan uygulamaların anayasal güvenceler ve uluslararası standartlarla çeliştiğini belirten Tanrıkulu, sürecin ağır hak ihlallerine yol açtığını ifade etti.

"SÜREÇ BİREYSEL SUÇ KAPSAMINI AŞIYOR"

Operasyonların Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 226. maddesinde yer alan suçlarla mücadele gerekçesiyle yürütüldüğü iddialarına değinen Tanrıkulu, 9 derneğin aynı anda hedef alınmasının ve geniş çaplı erişim engelleri getirilmesinin tekil suç soruşturması kapsamında değerlendirilemeyeceğini kaydetti. Mücadelenin hukuki sınırlar dışına çıktığını savunan Tanrıkulu, atılan adımların toplumsal nefret söylemini körükleyecek bir boyuta ulaştığını vurguladı.

"ANAYASAL GÜVENCELER VE YARGI KARARLARI HATIRLATILDI"

Kimlik, yönelim ve bu çerçevedeki örgütlenme ile hak savunuculuğunun Anayasa, taraf olunan uluslararası sözleşmeler ve yüksek yargı kararlarıyla teminat altına alındığını belirten Tanrıkulu, insan hakları örgütlerinin açıklamalarına ve Yargıtay kararlarına dikkat çekti.

Mevcut sürecin demokrasiye ve hukuk ilkelerine aykırı olduğunu dile getiren Yeni Parti Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yaşananların bireysel suçla mücadeleden ziyade siyasal bir nitelik taşıdığını savunarak tepkisini gösterdi.