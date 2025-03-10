2025 Aile Yılı kapsamında PTT tarafından basılan bronz hatıra madeni paralar 775 TL’ye, gümüş versiyonu ise 2.250 TL’ye satılıyor. Aile Bakanlığı ise yoksul bir aileye gıda yardımı olarak yıllık 2.881 TL veriyor. Bir ailenin bir yıl boyunca aldığı gıda desteği, tek bir madeni paranın biraz üzerinde. CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “2025 Aile Yılı ama aileler derin yoksulluk içinde. Aileleri açlığa mahkum edip, hatıra paralarıyla göz mü boyuyorsunuz” diye sordu.

2025 YOKSULLUK YILI OLACAK

İktidarın “www.aileyili.gov.tr” adlı bir internet sitesi açarak sosyal yardımları büyük başarı gibi sunduğunu belirten Kış, “Aile Yılı ilan ettiniz, ama bir ailenin geçinmesi için verdiğiniz yardım en fazla 1.250 TL. Çocuk başına da 350 TL destek var ama çocuğun beslenme masrafından haberiniz yok. Bu paralarla insanlar fatura mı ödesin, kira mı versin, çocuğunun eğitim masrafını mı karşılasın? Aileler hatıra paralara bakıp kendi sefaletlerini hatırlayacak? 2025 de ‘Yoksulluk Yılı’ olacak” dedi.