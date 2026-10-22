Ailenizin geçmişini hiç merak ettiniz mi? Dedenizin veya büyük dedenizin yıllar önce nerede yaşadığını, geçmişte hangi kayıtlarda adının geçtiğini öğrenmek istiyorsanız dijital arşivler araştırmanız için farklı bir kaynak sunuyor.

Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden kalan belgeleri içeren Devlet Arşivleri kataloğu üzerinden tarihî kayıtlar taranabiliyor. Böylece geçmiş dönemlere ait belgelere ulaşmak isteyenler, çevrim içi katalog üzerinden araştırma yapabiliyor.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SOY BİLGİLERİNE ULAŞILABİLİYOR

Aile geçmişini araştırmak isteyenlerin bildiği kaynaklardan biri, e-Devlet'teki Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama hizmeti. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sunulan bu hizmet sayesinde vatandaşlar, kayıtlı üst soy bilgilerini görüntüleyebiliyor.

Sorgulama yapmak isteyenler, e-Devlet'teki Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama sayfasına giriş yapabiliyor.

OSMANLI VE CUMHURİYET ARŞİVLERİ NASIL ARAŞTIRILIR?

Soyağacı sorgulamasından farklı olarak Devlet Arşivleri kataloğu, tarihî belgeler üzerinden araştırma yapmak isteyenlere hizmet veriyor. Katalogda Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden erişime açılmış belgeler arasında arama yapılabiliyor.

Devlet Arşivleri Başkanlığı, soyağacı araştırmasına yönelik bilgi ve belgelerin kurumun arşivlerinde bulunmadığını belirtiyor. Bu nedenle katalog, doğrudan aile ağacı çıkarmak için değil, tarihî belgeleri incelemek amacıyla kullanılabiliyor.