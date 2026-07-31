atv'de yayınlanan "Var Mısın Yok Musun"un son bölümünde yarışan 18 yaşındaki Bilge Doğan, yalnızca verdiği kritik kararla değil, yaşam öyküsüyle de öne çıktı. Çocukluk yıllarında ağır bir hastalıkla mücadele eden Doğan, babasının apartman görevlisi, annesinin ise ev işlerine giderek aile bütçesine katkı sağladığını anlattı. Yarışmaya ailesine destek olmak ve borç yükünü hafifletmek amacıyla katıldığını söyleyen genç yarışmacı, bankanın 1 milyon 500 bin TL'lik teklifini kabul etti.

ÇOCUKLUK YILLARINDA ZORLU BİR SÜREÇ YAŞADI

3 Nisan 2008'de İstanbul'da dünyaya gelen Bilge Doğan, çocukluk yıllarında geçirdiği ağır hastalık nedeniyle uzun süre tedavi gördü. Bu süreçte en büyük desteği ailesinden aldığını anlatan genç yarışmacı, daha sonra enerjisini dövüş sporlarına yönlendirdi.

Lise yıllarında dizi ve filmlerde dublörlük yapmaya başlayan Bilge Doğan, oyunculuk hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü, yarışmadan kazanacağı ödülle de eğitimine yatırım yapmak istediğini söyledi.

AİLESİNİ ANLATIRKEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Yarışma sırasında ailesinden de söz eden Bilge Doğan, anne ve babasının fedakârlıklarını anlattı. Babasının apartman görevlisi, annesinin ise evlere temizliğe gittiğini belirten genç yarışmacı, anneannesinin sağlık sorunları nedeniyle ailece zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Anneannesinin yaklaşık dört yıldır Alzheimer hastalığıyla mücadele ettiğini söyleyen Doğan, Kurban Bayramı'ndan bu yana birlikte yaşadıklarını ve bakımını annesi ile teyzesinin üstlendiğini gözyaşları içinde anlattı.

3 MİLYON TL İLK TURLARDA ELENDİ

Yarışmaya başarılı bir başlangıç yapan Bilge Doğan, ilk kutularında düşük tutarları açarak avantaj yakaladı. Ancak üçüncü seçiminde 3 milyon TL'lik büyük ödülün elenmesi stüdyoda kısa süreli sessizliğe neden oldu.

Buna rağmen yarışmaya devam eden genç yarışmacı, bankanın 55 bin TL'lik ilk teklifini geri çevirerek risk almaya devam etti.

BANKANIN 1,5 MİLYON TL'LİK TEKLİFİNİ KABUL ETTİ

İlerleyen turlarda 2 milyon TL'lik ödül de elense de Bilge Doğan oyun planını değiştirmedi. Son tura yaklaşılırken bankadan gelen 1 milyon 500 bin TL'lik teklif, yarışmanın kırılma anı oldu.

Ailesiyle değerlendirme yapan genç yarışmacı, teklifi kabul ederek "Varım" dedi ve yarışmadan 1 milyon 500 bin TL kazanmayı garantiledi.

KUTUSUNDAN 5 BİN TL ÇIKTI

Bankanın teklifini kabul etmesinin ardından açılan 11 numaralı kutudan 5 bin TL çıktı. Böylece Bilge Doğan, doğru zamanda verdiği kararla kutusundaki ödülün çok üzerinde bir tutarla yarışmadan ayrıldı.