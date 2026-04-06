İstanbul'un Şişli ilçesinde, yakınları tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan 53 yaşındaki Mehmet Çiftlikci'den acı haber geldi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine park halindeki bir otomobili inceleyen ekipler, aracın içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu tespit etti. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan kimlik tespitinde, hayatını kaybeden kişinin 3 gündür kayıp olarak aranan Mehmet Çiftlikci olduğu anlaşıldı.
Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlattı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerini tamamlamasının ardından, Çiftlikci'nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.
AİLESİ MÜGE ANLI'YA KATILMIŞTI
Çiftlikci'nin ailesi bu sabah Müge Anlı'ya katılmıştı. Acı haberi alan yakınları canlı yayında gözyaşlarıyla babalarına koştu...