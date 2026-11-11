ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir adamın ailesinden miras kalan eski battaniye, yıllarca dolapta bekledikten sonra milyonlarca dolarlık değeriyle gündeme geldi. Aile yadigârı olarak saklanan parçanın, 1840 yılına ait nadir bir Navajo şef battaniyesi olduğu ortaya çıktı.

Loren Krytzer'in ailesine ait battaniyenin geçmişi 1870'li yıllara uzanıyor. Ailenin atalarından Norveç göçmeni John Chantland, Dakota Bölgesi'nde işlettiği genel mağazada yaptığı takas sonucunda battaniyeyi elde etti. Parça, yaklaşık 142 yıl boyunca aile içinde nesilden nesile aktarıldı.

Battaniyenin gerçek değeri ise 2011 yılında ortaya çıkmaya başladı. Krytzer, televizyonda benzer bir Navajo battaniyesine 500 bin dolar (25,1 milyon TL) değer biçildiğini görünce ailesindeki parçanın da incelenmesine karar verdi.

UZMANLAR GERÇEK DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Açık artırma öncesinde uzmanlar tarafından incelenen battaniyenin yaklaşık 1840 yılına ait, oldukça nadir bir Navajo şef battaniyesi olduğu belirlendi. Yaklaşık 171,5'e 141 santimetre ölçülerindeki eserin el eğirmesi ve dokuma yöntemiyle hazırlandığı tespit edildi.

Battaniyede doğal fildişi, koyu kahverengi ve siyah renklerin yanı sıra indigo ile boyanmış mavi ve kırmızı lifler kullanıldığı belirlendi. Boyalar üzerinde yapılan incelemeler de eserin tarihi dokusunu doğruladı.

AÇIK ARTIRMADA REKOR FİYATA SATILDI

İlk etapta 100 bin ila 200 bin dolar arasında değer biçilen battaniye, 19 Haziran 2012'de California'nın Pasadena kentinde düzenlenen açık artırmaya çıkarıldı.

Koleksiyonerlerin yoğun ilgi gösterdiği satışta battaniye 1,5 milyon dolara (75,3 milyon TL) alıcı buldu. Açık artırma ücretleriyle birlikte toplam satış bedeli 1,8 milyon dolara (90,4 milyon TL) ulaştı. Böylece eser, Navajo dokumaları arasında o dönemin en yüksek satış rekorlarından birini kırdı.