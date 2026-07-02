2012 MISS TURKEY GÜZELİ İKİNCİ KEZ ANNE OLDU
2012 Miss Turkey güzeli Açalya Samyeli Danoğlu, ikinci kez annelik sevinci yaşadı. Evlendikten sonra Bursa'ya yerleşerek ekranlardan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Danoğlu, ikinci oğlunu kucağına aldı.
MİSS TURKEY GÜZELİYDİ
2012 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasında birincilik tacını takan Açalya Samyeli Danoğlu, yarışmanın ardından modellik yerine oyunculuk kariyerine yöneldi. Başarılı isim, birçok dizi ve sinema projesinde rol aldı.
AÇELYA SAMYELİ DANOĞLU 2016'DA EVLENMİŞTİ
2016 yılında iş insanı Erman Ademoğlu ile dünyaevine giren Danoğlu, evliliğinin ardından Bursa'ya yerleşti. Çift, 2020 yılında dünyaya gelen ilk oğulları Fettah Baran'ın ardından ikinci kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.
OYUNCULUĞA ADIM ATIP TİCARETE YÖNELMİŞTİ
Oyunculuk kariyerine ara vererek oğlunu kendi büyütmeyi tercih eden Açalya Samyeli Danoğlu, bu süreçte güzellik sektörüne adım atarak ticaret hayatına yöneldi.
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İKİNCİ KEZ ANNE OLDU
Geçtiğimiz ay ikinci oğlunu dünyaya getiren Danoğlu'nun bebeğine Ahmet Boran adı verildi. Böylece Ademoğlu ailesi, ikinci çocuklarını da kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı.
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