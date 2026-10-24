Antalya'nın Alanya ilçesinde, babasına ait otomobille evden ayrıldıktan sonra 4 gündür haber alınamayan Ali Güleşan'ın (25) bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Güleşan, 21 Ekim saat 03.00 sıralarında Mahmutlar Mahallesi'ndeki ailesinin evinden ayrıldı. Aynı gün saat 06.00 sıralarında otomobille Alanya Balıkçı Hali yakınlarına geldiği ve aracı buraya park ettiği belirlendi.
Ailesinin kendi imkanlarıyla yaptığı aramalardan sonuç alınamayınca jandarmaya kayıp ihbarında bulunuldu. Güleşan'ı arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.