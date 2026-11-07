İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Seyrekli Mahallesi'nde, tarla kenarında park halindeki otomobilde 46 yaşındaki Ali Öztürk'ün cansız bedeni bulundu. Öztürk'ün başından silahla vurulduğu belirlendi. Tarlasına giden bir çiftçi, yolda duran otomobilde bir kişinin hareketsiz olduğunu görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinde ölen kişinin, Tire ilçesi Yiğенli Mahallesi'nde yaşayan Ali Öztürk olduğu tespit edildi. Önceki akşam evine dönmeyen Öztürk'ün ailesinin, sabah saatlerinde Tire İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

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