Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi'ndeki Konak Sahili'nde meydana geldi. Güney D. ile şüpheli arasında laf atma nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Güney D.'yi yaralayan şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Güney D.'ye ilk müdahaleyi yaparken, aile üyeleri ve polis kopan kulak parçasını aradı. Ancak parça bulunamadı. Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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