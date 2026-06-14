Son dönemde ünlü isimlerin tatil tercihlerini daha çok aileleriyle birlikte yapmaya yöneldiği dikkat çekerken, bu akıma katılan isimlerden biri de Serenay Sarıkaya oldu. Ünlü oyuncu, annesi Ümran Seyhan ile çıktığı tatilden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu.