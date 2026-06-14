Son dönemde ünlü isimlerin tatil tercihlerini daha çok aileleriyle birlikte yapmaya yöneldiği dikkat çekerken, bu akıma katılan isimlerden biri de Serenay Sarıkaya oldu. Ünlü oyuncu, annesi Ümran Seyhan ile çıktığı tatilden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyada gündem oldu.
Yaz sezonunda ünlü isimlerin yoğun iş temposunun ardından rotalarını aile tatillerine çevirmesi magazin dünyasında öne çıkan başlıklardan biri haline geldi. Daha önce farklı isimlerin de benzer tercihleriyle dikkat çektiği süreçte, Serenay Sarıkaya’nın da annesiyle tatile çıkması bu eğilimi güçlendiren gelişmeler arasında yer aldı.
Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından annesi Ümran Seyhan ile birlikte çıktığı tatilden ilk kareleri takipçileriyle paylaştı. Sarıkaya’nın sezonun yorgunluğunu attığı anlara yer verdiği paylaşımlar kısa sürede yoğun ilgi gördü.
Paylaşımlarında “yaşam kalitesi uzmanı” notunu kullanan Sarıkaya’nın tatil kareleri, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Güneşin ve denizin tadını çıkardığı görülen oyuncunun doğal ve sade tatil anları, sosyal medyada gündem olan içerikler arasında yer aldı.
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