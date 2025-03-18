Bir pul 29 TL, bir zarf 58 TL, bronz hatıra madeni para 775 TL’ye, gümüş versiyonu ise 2.250 TL’ye satılıyor. 2025 yılında bakanlık tarafından bir kişiye verilen günlük ortalama yardım tutarı ise 20.78 TL. Yani vatandaş yardım parasıyla ne pul ne zarf ne de hatıra parası alabiliyor.

'Aileler geçim sıkıntısıyla boğuşuyor'

Duruma tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, “Ortada aileleri koruyacak, destekleyecek tek bir somut adım bile yok. Aileler geçim sıkıntısıyla boğuşuyor, milyonlarca insan faturalarını ödeyemiyor, pazara çıkamıyor, çocuklarına beslenme çantası koyamıyor. İktidarın yaptığı tek şey ise Aile Yılı bahanesiyle gösterişli törenler düzenlemek, madeni paralar, pullar ve zarflar satmak. Hükümetin gözünde vatandaşın bir günlük değeri, bir zarfın üçte biri kadar bile etmiyor. Utanın” diye konuştu.