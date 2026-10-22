Dünyanın önde gelen kısa süreli konaklama platformlarından Airbnb, misafirlerin temizlik ücretleri ödemelerine rağmen bulaşık yıkamak, çöp çıkarmak ve yatak çarşaflarını değiştirmek gibi işlerle uğraşmasına yönelik şikâyetler üzerine kurallarını değiştirme kararı aldı. Yeni düzenlemeyle ev sahiplerinin konuklara yükleyebileceği sorumluluklar sınırlandırılacak.

YENİ KURALLAR 20 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

The Guardian'ın haberine göre Airbnb, güncellenen topluluk kurallarıyla ev sahiplerinin misafirlerden talep edebileceği ev işlerine sınır getiriyor. 20 Kasım 2026'da yürürlüğe girecek düzenleme kapsamında, konuklardan uzun zaman alan veya profesyonel temizlik personelinin yaptığı türden işleri üstlenmeleri genel olarak istenemeyecek.

Platform kullanıcıları, konaklama sırasında ev sahiplerinin belirlediği temizlik görevlerini yerine getirmek zorunda kalmalarına rağmen ek olarak yüksek temizlik ücretleri ödemekten şikâyet ediyordu. Bazı misafirlerin yüzlerce dolara ulaşan temizlik ücretleriyle karşılaştığı belirtilirken, şirketin müşteri destek birimine bu konuda uzun süredir bildirimler ulaştığı aktarıldı.

BULAŞIK YIKAMAK VE ÇÖP ÇIKARMAK YASAKLANIYOR

Yeni düzenlemeyle ev sahipleri, misafirlerden yatak çarşaflarını değiştirmelerini, çöpleri binanın dışına taşımalarını veya bulaşıkları yıkayıp yerlerine yerleştirmelerini talep edemeyecek. Bu görevler, önemli ölçüde zaman ve çaba gerektiren ev işleri arasında değerlendiriliyor. Bununla birlikte ev sahipleri, kullanılan bulaşıkların yıkanmasını ve yerine kaldırılmasını istemek yerine, misafirlerden bunları lavaboya bırakmalarını talep edebilecek.

EV SAHİPLERİ HANGİ KURALLARI KOYABİLECEK?

Düzenleme, ev sahiplerinin konaklama sürecine ilişkin kurallar belirlemesini tamamen ortadan kaldırmıyor. Ev sahipleri, rezervasyon sırasında misafirlere açıkça bildirmek şartıyla yedi standart ev kuralı belirleyebilecek. Giriş ve çıkış saatleri, misafir sayısı, sigara kullanımı, sessizlik saatleri ve evcil hayvan politikaları bu kurallar arasında yer alıyor.

Bunların dışında, yerel koşullara uygun ve makul kabul edilen ek şartlar da belirlenebilecek. Örneğin su kıtlığının yaşandığı bölgelerde duş süresinin sınırlandırılması veya çöplerin hayvanların ulaşamayacağı özel kaplara bırakılmasının istenmesi uygun görülebilecek.

TEMİZLİK ÜCRETLERİ KONAKLAMA BEDELİNE EKLENECEK

Airbnb, temizlik ücretlerinin sunuluş biçiminde de değişikliğe gitti. Nisan 2025'ten itibaren temizlik ücretleri misafirlere ayrı bir kalem olarak faturalandırılmak yerine konaklamanın toplam maliyetine dâhil edilebilecek şekilde düzenlendi. Bu uygulamayla misafirlerin rezervasyon öncesinde toplam maliyeti daha net görmesi amaçlanıyor.

Şirket sözcüsü, güncellenen yaklaşımın gerekçesini şu sözlerle açıkladı: "Ev kuralları, misafirlerin ev sahiplerinin beklentilerini anlamalarına yardımcı olur, ancak kullanıcıların bize bildirdiği gibi, bu kurallar genellikle kafa karıştırıcı, külfetli ve uyulması zor olabilir. Bu nedenle yaklaşımımızı yeniden gözden geçirdik: kurallarımızı daha açık ve erişilebilir hale getirdik ve yeni politikamız, tüm gereksinimlerin makul olmasını ve misafirler için hoş olmayan sürprizler yaratmamasını sağlıyor."