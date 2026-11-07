Çevrim içi konaklama platformu Airbnb, kullanıcı operasyonlarını ve müşteri hizmetleri süreçlerini doğrudan yönetebilen yapay zeka destekli seyahat asistanını 2027’nin ilk yarısında kullanıma sunacağını duyurdu.

Sistem; kullanıcıların yalnızca sorularını yanıtlayan geleneksel sohbet robotlarının ötesine geçerek, platform üzerindeki işlem süreçlerini uçtan uca yöneten dijital bir temsilci modeliyle çalışacak.

REZERVASYON VE FİNANSAL SÜREÇLER YAPAY ZEKAYA DEVREDİLİYOR

Açıklanan yol haritasına göre yeni sistem, seyahatin planlama aşamasından konaklama sonrasına kadar uzanan operasyonel adımları üstlenecek.

Kullanıcılar, üçüncü taraf bir müşteri temsilcisine ihtiyaç duymadan asistan aracılığıyla şu işlemleri gerçekleştirebilecek:

-Rezervasyon tarihlerinde ve detaylarında değişiklik yapma,

-Ödeme esnasında karşılaşılan aksaklıkları giderme,

-Para iadesi taleplerini işleme koyma ve yeniden rezervasyon oluşturma,

-7 gün 24 saat kesintisiz güvenlik ve acil durum desteği alma.

Airbnb CEO'su Brian Chesky, mevcut sohbet robotu formatlarının seyahat planlama dinamiklerini tam olarak karşılamadığını belirterek sistemin tasarım gerekçesini şu sözlerle aktardı:

"Geleneksel sohbet robotları, seyahat planlama süreci için yeterli bir arayüz sunmuyor. İnsanlar yalnızca bir noktadan diğerine gitmek istemiyor; fotoğraflara bakmak, konaklama seçeneklerini karşılaştırmak ve birlikte seyahat edecekleri kişilerle ortak karar vermek istiyor."

2027'NİN İLK YARISINDA ENTEGRE EDİLECEK

Airbnb, bu adımla birlikte yapay zekayı sadece gezi tavsiyesi veren bir mekanizma olmaktan çıkarıp, platformun rezervasyon ve satış sonrası destek omurgasına doğrudan dahil etmeyi planlıyor.

Sistemin, 2027 yılının ilk 6 aylık döneminde küresel kullanıcı tabanına kademeli olarak açılması öngörülüyor.