Türkiye'de son dönemde hızla yayılan günlük ve haftalık konut kiralama (AIRBNB) modeline yönelik Maliye Bakanlığı ile ev sahipleri arasında yaşanan vergi savaşında kritik bir dönemece girildi. Danıştay, binlerce ev sahibine kesilen cezaların dayanağı olan genelge hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Ekonomi gazetesi yazarı Abdullah Tolu’nun aktardığı detaylara göre, yargı süreci ev sahiplerinin lehine, Maliye Bakanlığının ise aleyhine sonuçlandı.

MALİYE 'TİCARİ KAZANÇ' DEMİŞTİ

Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) aracılığıyla yayımladığı bir genelgeyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan "Turizm Amaçlı Kiralanan Konut İzin Belgesi" alan herkesi ticari mükellef saymıştı. Bu kapsama giren ev sahiplerine geriye dönük yüzde 20 KDV, gelir vergisi ve geçici vergi cezaları kesilmişti.

Maliye'nin bu hamlesine karşı açılan davada Danıştay, kiralama faaliyetinin ticari kazanç sayılabilmesi için evde otel, apart veya pansiyon gibi bir organizasyonun olması kahvaltı, yemek, ütü ve günlük temizlik gibi ek hizmetlerin sunulması gerektiğine hükmetti.

DANIŞTAY: SADECE YÜKSEK GELİR ELDE ETMEK TİCARİ FAALİYET DEĞİLDİR

Danıştay 3. ve 7. Daireleri tarafından ortaklaşa verilen yeni kararda, kanunilik ilkesine vurgu yapıldı. Yüksek mahkeme, bir ticari organizasyon olmaksızın sadece daha fazla gelir elde etmek amacıyla taşınmazların günlük, haftalık ya da aylık kiraya verilmesinin, bu kazancın "gayrimenkul sermaye iradı" (kira geliri) olma niteliğini değiştirmeyeceğini belirtti.

Mahkeme, ek hizmet sunulmayan evlerin konaklama tesisi sayılamayacağını, dolayısıyla konaklama vergisine de tabi tutulamayacağını açıklayarak GİB'in ilgili genelgesinin yürütmesini durdurdu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bu karar, izin belgesi alarak evini kiralayan ve ticari mükellefiyet açtırmadığı için geriye dönük ceza alan binlerce vatandaşa rahat bir nefes aldırdı. Yargı kararı sonrası gözler yeniden Maliye Bakanlığına çevrildi. Bakanlığın bu karara karşı Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu’na (VDDK) yeniden itiraz etmesi bekleniyor.