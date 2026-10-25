Kısa süreli konaklama platformu Airbnb, misafirlere zorunlu temizlik görevleri verilmesini engelleyen yeni kurallarını 20 Kasım'da yürürlüğe koyacak. Ev sahipleri, konaklama sonunda misafirlerden yatak çarşaflarını çıkarmalarını, bulaşıkları yıkamalarını veya çöpleri konaklama yerinin dışındaki bir noktaya taşımalarını isteyemeyecek.

Vice'ta yer alan habere göre düzenlemeyle, konaklama bedeline ek olarak temizlik ücreti ödeyen misafirlerin ayrılmadan önce kapsamlı temizlik yapmak zorunda kalmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SINIRLI TALEPLERE İZİN VERİLECEK

Yeni kurallar, ev sahiplerinin misafirlerden hiçbir talepte bulunamayacağı anlamına gelmiyor. Kirli bulaşıkların lavaboda bırakılması gibi makul ve sınırlı talepler yasak kapsamında değerlendirilmeyecek. Ancak profesyonel temizlik personelinin sorumluluğundaki işler misafirlere devredilemeyecek.

Airbnb Üst Yöneticisi Brian Chesky, daha önceki açıklamalarında insanların tatilde ev işlerinden uzaklaşmak istediğini vurgulamıştı. Chesky, konukların konaklamaları sona ermeden çamaşır yıkamak gibi işlerle uğraşmak zorunda kalmaması gerektiğini belirtmişti.

İHLAL EDENLER PLATFORMDAN ÇIKARILABİLECEK

Airbnb, yasaklanan temizlik görevlerinin ev sahiplerinin hazırladığı görev listelerine eklenmesini otomatik olarak engelleyecek. Kuralları ihlal eden ev sahipleri uyarı alabilecek veya platformdan çıkarılabilecek.

Düzenleme bazı ev sahiplerinin tepkisini çekti. Vice'ın haberine göre sosyal medyada uygulamaya karşı çıkan kullanıcılar, misafirlerden belirli temizlik görevlerini yerine getirmelerini isteme hakkının korunmasını talep etti. Temizlik taleplerine yönelik kısıtlamalara karşı çevrimiçi imza kampanyası da başlatıldı.