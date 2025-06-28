Son yılların mutfaktaki en büyük yardımcılarından biri olan airfryer cihazları bu kez bir güvenlik tehdidiyle gündemde. Sevilen bir perakende zinciri, yangın riski taşıdığı gerekçesiyle belirli bir airfryer modelini acil olarak geri çağırdı.

HEMEN KULLANMAYI BIRAKIN

Yapılan açıklamada sadece belirli bir partide yer alan 8 litrelik çift hazneli bir airfryer modelinde, aşırı ısınmaya bağlı yangın çıkma riski tespit edildi. Uzmanlar, bu riski ciddiye alan tüketicilerin cihazı hemen kullanmayı bırakmaları gerektiği konusunda uyardı.

Geri çağırmadan etkilenen modelin T17129L kodlu airfryer olduğu belirtildi. Cihazı satın alan kullanıcıların, www.tower-safety.co.uk adresine girerek model numarasını kontrol etmeleri ve ürünlerinin geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenmeleri gerekiyor. Aynı markanın diğer airfryer modelleri veya farklı ürünleri bu geri çağırmadan etkilenmiyor.

SADECE AIRFRYER DEĞİL

Perakendeci ayrıca bazı atıştırmalık barlar için de geri çağırma işlemi başlattı. Bu ürünlerde de güvenlik riski bulunduğu açıklandı. Tüketicilerin, satın aldıkları ürünleri kontrol etmeleri ve gerekirse iade sürecine başvurmaları tavsiye ediliyor.

TÜKETİCİLERE UYARI

Eğer bu modele sahip bir airfryer kullanıyorsanız cihazı derhal fişten çekin ve kullanmayın. Belirtilen siteden ürününüzün riskli olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse iade talimatlarını takip edin.