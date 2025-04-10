Birleşik Krallık'ta popüler perakende zincir marketşerde satılan bazı Airfryer modelleri yangın riski nedeniyle geri çağrıldı. Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) tarafından yapılan açıklamada, cihazların kullanım sırasında aşırı ısınarak tutuşma ihtimali taşıdığı aktarıldı. Geri çağırma kararı, Tower markasına ait belirli Kule tipi Airfryer modelleri için geçerli.

Tower Housewares tarafından yapılan açıklamada, "Sorun, belirli parti numaralarında üretilen ürünlerde tespit edildi. Ticaret Standartları tarafından düşük riskli olarak sınıflandırılmış olsa da, müşteri güvenliği önceliğimizdir ve bu nedenle geri çağırma kararı gönüllü olarak alınmıştır" şeklinde ifadelere yer verildi.

KULLANICILARA UYARI, HEMEN KULLANMAYI BIRAKIN

Yetkililer, bu Airfryer modellerini kullanan tüketicilere cihazları derhal kapatmaları ve prizden çekmeleri yönünde çağrıda bulundu. Kullanıcılar, ürünlerinin geri çağırmadan etkilenip etkilenmediğini anlamak için cihaz üzerindeki model numaralarını kontrol edebilir.

Geri çağrılan modeller şunlardır:

T17023 – Kule 2,2 Litre Manuel Fritöz

T17061BLK – Kule 4 Litre Manuel Fritöz

T17067 – Kule 4 Litre Dijital Fritöz

T17087 – Kule 2 Litre Kompakt Manuel Fritöz