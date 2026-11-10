ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada FBI’ın Huang’ın ilişkisini incelediğini doğruladı ancak üst yöneticinin endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığını ifade etti.

Beyaz Saray’daki basın brifinginde konuşan Trump, "FBI’ın konuyu başka bir açıdan incelediğini biliyorum ve bence durumu iyi olacak," dedi.

Trump ayrıca, "Kendisiyle bugün iyi olup olmadığını, nasıl gittiğini öğrenmek için görüştüm. Söz konusu kişinin bir casus olduğuna dair kesinlikle hiçbir fikri olmadığını söyledi," açıklamasında bulundu.

Jensen Huang ise Nvidia’nın internet sitesinde yayımladığı açık mektupta şu ifadelere yer verdi: