4,3 trilyon dolarlık piyasa değerine sahip çip üreticisi Nvidia ve şirketin CEO'su Jensen Huang, Çin ajanı olduğu ortaya çıkan Alice Huang ile yıllarca eşini aldattı.
Yaklaşık 3 yıldır süren ilişkileri, dünyanın en zengin 10. iş insanı ünvanını taşıyan Jensen Huang için pandoranın kutusunu açtı.
Yapay zeka konusunda hükumet desteği alan şirketin CEO'su ABD kongresi tarafından ifadeye çağrıldı. Nvidia'nın hisseleri ise skandal sonrası çakıldı.
9 Kasım'da 189 dolarda olan Nvidia hisseleri 170 dolara kadar geriledi. Bugün ise TSİ 13.37 itibarıyla 178 dolar seviyesinde bulunuyor.
Hisselerin çakılmasıyla Huang, şirket içi soruşturmanın hedefi oldu. Nitekim soruşturmalar bununla sınırlı kalmadı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Huang'a güvendiğini' söylemesine rağmen soruşturma kervanına bir de FBI katıldı. Federal Büro Huang'ı hedefe koydu.
Huang için son darbe ise, NVIDIA'nın hissedarlarından geldi. Hissedarlar şirketin borsada düşmesinden Huang'ı sorumlu tuttu ve CEO'ya karşı toplu dava açtı. CEO'ya dolandırıcılık davası açıldı.
Evlilik dışı ilişksiniin ortaya çıkmasıyla iş dünyasının topa tuttuğu Huang'ın görevinden alınıp alınmayacağı ise merak konusu.
Kaliforniya’daki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Nvidia ve Huang’ın, yöneticinin Singapur merkezli Megaspeed şirketinin eski yöneticisi Alice Huang ile yaşadığı iddia edilen ilişki konusunda hissedarları yanılttığı öne sürüldü.
Dava başvurusunda, Jensen Huang ile herhangi bir akrabalık bağı bulunmayan Alice Huang ile olan ilişkinin, Nvidia’nın itibarını ve ticari geleceğini tehdit eden ulusal güvenlik endişeleri doğurduğu, ancak tarafların bu durumu kamuoyuna açıklamadığı savunuldu.
Söz konusu ilişkiyi geçen ay haberleştiren The New York Times, ABD makamlarının Alice Huang’ın bir Çin istihbarat unsuru olduğu sonucuna vardığını aktarmıştı.
Yatırımcı Mark Kistenmacher öncülüğündeki hissedarlar, açılan davada sanıklardan miktarı belirtilmeyen bir tazminat talep ediyor.
1993 yılında Nvidia’nın kurucu ortakları arasında yer alan ve şirketi dünyanın en değerli çip üreticisi konumuna taşıyarak yapay zeka yatırımlarıyla yükselen şirketler refahının en büyük sembollerinden biri haline gelen Jensen Huang, şirket çalışanlarına eşini aldattığını itiraf etti.
Huang, söz konusu ilişkinin detaylarını paylaşmadı, ancak Çin ajanı olduğu ortaya çıkan sevgilisi hakkında aylar önce uyarıldığı ortaya çıktı.
Axios'un haberine göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bakanlığı aracılığıyla Alice Huang'ın şüpheli bir isim olduğu konusunda CEO'yu uyardı. Ancak Huang uyarılara kulak asmadı.
Günün Trend Haberleri
Bu haberin üzerine Nvidia pazar günü yaptığı açıklamada, Huang’ın "yabancı bir istihbarat girişiminin hedefi" olduğuna yönelik iddialar üzerine bağımsız bir soruşturma yürütüldüğünü duyurdu.
Gelişmelerin ardından pazartesi günü şirket hisseleri yüzde 4,3 oranında değer kaybetti.
Nvidia’nın piyasa değerinde yaklaşık 190 milyar dolarlık düşüş kaydedildi. Dava ise ABD borsalarının kapanışından beş dakika sonra açıldı. Nvidia, yorum talebine anında geri dönüş yapmadı.
ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada FBI’ın Huang’ın ilişkisini incelediğini doğruladı ancak üst yöneticinin endişelenmesini gerektiren bir durum olmadığını ifade etti.
Beyaz Saray’daki basın brifinginde konuşan Trump, "FBI’ın konuyu başka bir açıdan incelediğini biliyorum ve bence durumu iyi olacak," dedi.
Trump ayrıca, "Kendisiyle bugün iyi olup olmadığını, nasıl gittiğini öğrenmek için görüştüm. Söz konusu kişinin bir casus olduğuna dair kesinlikle hiçbir fikri olmadığını söyledi," açıklamasında bulundu.
Jensen Huang ise Nvidia’nın internet sitesinde yayımladığı açık mektupta şu ifadelere yer verdi:
"Soruşturmayı destekliyorum ve tam bir iş birliği yapacağım. Ülkemizi ve şirketimizi seviyorum. Nvidia’yı korumaya ve Amerika’nın ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım."
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