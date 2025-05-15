Hollanda Eredivisie, tarihi bir şampiyonluk yarışı sahne oluyor.
Daha önce Süper Lig'de de takım çalıştıran İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin yönetimindeki Ajax, yaptığı peş peşe puan kayıplarının ardından büyük şok yaşadı.
4 HAFTADA 10 PUAN
Ligin son 4 haftasına lider giren Ajax, üst üste 10 puan kaybederek büyük yıkım yaşadı. Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Hollanda devi, ligde son 4 haftaya PSV'nin 9 puan önünde girmişti.
Hollanda Eredivise'nin 33. haftasında deplasmanda Groningen ile karşılaşan Ajax, 90+9'da kalesinde gördüğü golün ardından sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve tarihe geçecek şekilde büyük bir avantajı yitirdi.
Sezonun son haftalarına gelinirken 10 puan kaybeden Ajax, bitime bir hafta kala liderliği PSV'ye kaptırdı.
Son hafta deplasmanda Sparta Rotterdam ile karşılaşacak PSV Eindhoven kazanması durumunda üst üste ikinci şampiyonluğuna uzanacak. Francesco Farioli yönetimindeki Ajax ise son hafta evinde Twente'yi ağırlayacak.