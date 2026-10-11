Hollanda Ligi'nde Ajax, sahasında NEC ile 1-1 berabere kaldı. Maçta takımının golünü atan Nijeryalı futbolcu Tolu Arokodare, gol sevincinde sakatlanan takım arkadaşı Kasper Dolberg'in formasını havaya kaldırdı.

VICTOR OSIMHEN DETAYINI AÇIKLADI

25 yaşındaki Arokodare, bu hareketin arkasındaki ismin milli takımdan arkadaşı Victor Osimhen olduğunu söyledi.

"Aslında bu benim fikrim değil. Osimhen bana 'Böyle bir şey yapmalısın' dedi ve ben yaptım. Bunun için ona teşekkür ederim" ifadelerini kullanan Arokodare, Osimhen'in tavsiyesini uyguladığını belirtti.

Galatasaraylı yıldız Victor Osimhen, daha önce sakatlık yaşayan takım arkadaşı Mauro Icardi'ye destek olmak amacıyla onun formasını çıkarıp göstermişti.

Arokodare'nin açıklamasıyla birlikte Osimhen'in bu anlamlı jestinin başka bir futbolcuya da ilham verdiği ortaya çıktı.