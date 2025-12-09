Ajda Pekkan, yıllara meydan okuyan enerjisi, duruşuve özel hayatıyla magazin dünyasının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

'Süperstar' olarak anılan Pekkan, hayatının her noktasında çağa ayak uyduruyor ve popülerliğini koruyor.

79 yaşında olmasına rağmen hâlâ sahnede fırtınalar estiren Pekkan, markaları da peşinden koşturuyor.

Ajda Pekkan son olarak ünlü çikolata markası ile yeni bir iş birliğine imza attı.

Bu markanın reklam müziğini 2018'de seslendiren Pekkan, bu kez yeni filminde üç farklı dönemi le izleyici karşısına çıkıyor: 90'lar, 2000'ler ve bugün...

Yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan 90'lar ve 2000'ler versiyonlarıyla birlikte günümüzdeki haliyle kamera karşısına çıkan Ajda Pekkan bir yıllık reklam karşılığında ise 40 milyon TL aldı.

Reklamda sanatçının karamel tarzı çok beğenildi.