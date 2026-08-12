1960'lı yılların başında hayatımıza giren ve onlarca yıldır popülerliğini ve güzelliğini kaybetmeyen Ajda Pekkan, 80 yaşında olmasına rağmen gençlere taş çıkaracak enerjisiyle hayranlık uyandırmaya devam ediyor.



Pekkan'ın yaşıtlarına kıyasla benzersiz görüntüsünün ardında Tayland'dan özel olarak getirdiği bir iksirin olduğu iddia edilmiş ve 'gençlik iksiri' olarak sunulan içeceğin şişesinin 25 bin dolara Türkiye'ye getirildiği öne sürülmüştü.



AJDA GÜZELLİK RUTİNİNİ AÇIKLADI



Söz konusu iddiaların doğru olmadığını söyleyen Pekkan, sağlıklı ve güzel kalmak için ekstra bir çaba göstermediğini belirtti.



Güzel şarkıcı, uzun yıllar uyguladığı bir rutini de takipçileriyle ilk kez paylaştı. Pekkan, sabah kalktığında düzenli olarak aynı şeyi yaptığını belirterek şöyle konuştu:





"İlla bir güzellik iksiri istiyorlarsa vereyim. Çok basit ve ucuz. Erken yatar, 8 saat uyurum. Sabahları ılık suya bir tatlı kaşığı pekmez katarım. Azıcık da limon damlatıp içerim."



Sanatçının düzenli uykuya verdiği önem yakın çevresi tarafından da sık sık hatırlatılırken, doktorlar da gün içerisinde düzenli pekmez tüketiminin cilt sağlığı başta olmak üzere birçok yönden insanlara faydalı olduğunu vurguluyor.