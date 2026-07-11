Son dönemin çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, dün akşam Yenikapı'da binlerce hayranıyla buluştu. Gecenin en büyük sürprizi ise Ajda Pekkan oldu.

Konserin final bölümünde beyazlar içinde sahneye çıkan Ajda Pekkan, görkemli bir taht üzerinde izleyicilerin karşısına çıktı. Süperstar, Manifest üyeleriyle birlikte "Hileli" şarkısını seslendirdi. Böylece Pekkan ve Manifest, "Hileli"yi ilk kez canlı konserde birlikte söylemiş oldu.

Ajda Pekkan'ın sahnedeki performansı ve Manifest üyeleriyle yaptığı düet, konsere damga vururken sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konser sırasında ise kısa süreli bir aksaklık yaşandı. Grup üyelerinden Hilal Yelekçi, bacağında oluşan ani ve şiddetli ağrı nedeniyle kuliste sağlık kontrolünden geçti.

Bu sırada diğer grup üyeleri sahnede seyircilerle sohbet ederek konseri sürdürdü. Sağlık ekibinden konsere devam edebileceği bilgisi verilen Yelekçi, alkışlar eşliğinde yeniden sahneye çıktı. Performansı sırasında zaman zaman acı çektiği ve gözyaşlarını tutmakta zorlandığı görüldü.