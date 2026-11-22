Ajda Pekkan, yıllar boyunca seslendirdiği eserlerin dijital mecralarda izinsiz yayımlanmasına karşı başlattığı hukuk mücadelesinde istediği sonucu aldı. Aralarında unutulmaz hitlerinin de bulunduğu yüzlerce şarkısının dijital kullanımına ilişkin açılan davada mahkeme, sanatçı lehine karar verdi.

1965 yılında 'Her Yerde Kar Var' ile başlayan müzik kariyerinde 35'i aşkın albüm, 45'lik, single ve özel koleksiyon çalışmasına imza atan Pekkan'ın 373 şarkısının dijital yayın haklarının kendisine ait olduğu hükme bağlandı.

İZİNSİZ DİJİTAL YAYINLARA MAHKEMEDEN ENGEL

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; Ajda Pekkan'ın icracı sanatçı olarak hak sahibi olduğu albüm ve şarkı kayıtlarının, kendisinden usulüne uygun yazılı izin alınmadan YouTube, Spotify ve Apple Music gibi platformlarda yayımlanması üzerine dava açıldı.

Elenor Plak, Akbaş Müzik, Avrupa Müzik ve Odeon Müzik'in eski dönemlerde imzalanan muvafakatnamelere dayanarak eserleri dijital mecralarda kullanmasına itiraz eden sanatçı, bu yayınların durdurulmasını, önlenmesini ve kaldırılmasını talep etti.

Pekkan'ın avukatı Ergin Akçay aracılığıyla yürütülen hukuk mücadelesinde, geçmişte plak, kaset ve CD formatları için verilen izinlerin dijital yayın haklarını kapsamadığı savunuldu. İstanbul 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, yapım şirketlerinin ve feri müdahil MÜ-YAP'ın savunmalarını reddederek davanın kabulüne hükmetti.

'HER YERDE KAR VAR'DAN 'PETROL'E KADAR 373 ESER

Mahkemenin kararına konu olan eserler arasında Ajda Pekkan'ın hafızalara kazınan şarkıları da yer aldı. 'Her Yerde Kar Var', 'Bambaşka Biri', 'Kimler Geldi Kimler Geçti' ve 'Petrol' başta olmak üzere yüzlerce kayıt için dijital kullanım hakkının sanatçıya ait olduğu belirtildi.

'Süper Star 1', 'Süper Star 2', 'Ajda Pekkan 1972', 'Pour Lui', 'Pet'r Oil (1980 Eurovision)' ve 'Fecri Ebcioğlu Sunar: Ajda Pekkan' albümlerinin yanı sıra çok sayıda 45'lik, single, 9 CD'lik 'Ajda Pekkan Box Set' ve 3 CD'lik 'Ajda Pekkan Koleksiyon' serisindeki eserler de karar kapsamında yer aldı.

'Haykıracak Nefesim Kalmasa Bile', 'Boş Sokak', 'Uykusuz Her Gece', 'Ya Sonra', 'Dile Kolay' ve 'Yeniden Başlasın' gibi eserlerin dijital platformlardaki izinsiz kullanımına da hüküm getirildi.

MAHKEMENİN 4 TEMEL HUKUKİ TESPİTİ

Gerekçeli kararda, müzik sektöründeki dijital hak devirlerine ilişkin emsal teşkil eden hukuki ilkelere dikkat çekildi. İnternet üzerinden umuma iletim hakkının 2001 yılında FSEK m. 25 ile düzenlendiği, Kanun'un 51. maddesindeki emredici hüküm uyarınca doğmamış hakların önceden devredilemeyeceği ve 2001 öncesi belgelerin dijital kullanım hakkı vermeyeceği vurgulandı. 2001 sonrası düzenlenen muvafakatnamelerde kullanımın "plak, kaset, CD, LP" formatlarıyla sınırlandırıldığı, sözleşmedeki genel kanun başlıklarının dijital mecralara izin verildiği anlamına gelmeyeceği kaydedildi. Müzik yapımcılarının ses tespiti sebebiyle hak sahibi olmalarının, icracı sanatçıdan ayrıca izin almadan dijital iletim hakkını kullanmalarına imkan tanımayacağı ifade edildi.

DEVLET SANATÇISININ DİJİTAL HAKLARI NETLEŞTİ

Kararda, müzik sektörünün plak, kaset ve CD döneminden dijital yayıncılığa geçmesine rağmen sanatçıların haklarının eski sözleşmeler üzerinden kullanılmasının hukuki sorunlara yol açtığına dikkat çekildi.

Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay kararlarında da dijital kullanım haklarına ilişkin benzer hukuki değerlendirmelerin yer aldığı vurgulanırken, Ajda Pekkan'ın kazandığı davayla 2001 öncesi eserlerin dijital mecralardaki kullanımına ilişkin önemli bir hukuki çerçeve ortaya konuldu.