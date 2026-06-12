Türk müziğinin efsane isimlerinden Ajda Pekkan, önceki akşam Oran Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde sadece şarkılarıyla değil, duygusal açıklamalarıyla da gündem oldu. "Üç Kalp" adlı eserini seslendirmeden önce dinleyicilere seslenen Pekkan, şöhretin bilinmeyen yönlerine değindi.

''O KADAR YALNIZIM Kİ''

Sahnedeki konuşmasında hayranlarına teşekkür eden Ajda Pekkan, yıllardır süren kariyerine rağmen zaman zaman yalnızlık hissi yaşadığını dile getirdi.

Ünlü sanatçı, "O kadar yalnızım ki... İyi ki varsınız. Şöhret böyle bir şey. Çok güzel göründüğü kadar ışıkların altında bir o kadar yalnızım" ifadelerini kullandı.

''SİZ BENİM HAYATIMDAKİ HER ŞEYSİNİZ''

Hayranlarının kendisi için taşıdığı öneme de değinen Pekkan, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayatta her zaman eşinizi bulamıyorsunuz ama siz benim hayatımdaki her şey oldunuz. Onun için çok teşekkür ediyorum."

Ajda Pekkan'ın konser sırasında yaptığı bu açıklamalar, dinleyicilerden uzun süre alkış aldı.