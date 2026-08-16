Türk pop müziğinin Süperstar’ı Ajda Pekkan, genç görünümünün sırrının Tayland’dan getirttiği 25 bin dolarlık gençlik iksiri olduğu iddiasına yanıt verdi. Hakkındaki söylentileri kesin bir dille yalanlayan Pekkan, konserinde de konuya ilişkin açıklama yaptı.

“KESİNLİKLE SÖZ KONUSU DEĞİL”

Ajda Pekkan’ın Tayland’dan yaklaşık 1,2 milyon TL ödeyerek gençlik iksiri getirttiği iddia edilmişti. Hakkındaki haberleri duyduğunu söyleyen Pekkan, iddiayı yalanlayarak şöyle konuştu:

“Ben de duydum bunu! Kesinlikle söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem.”

“İNSAN GENÇLİĞİNDE NEYSE ODUR”

Konserinde de “gençlik iksiri” haberlerine değinen Pekkan, iddiaları gündeme taşıyanlara sitem etti.

Süperstar, “Haberi yapanları aklı başında insanlar olarak gördüğüm için üzülüyorum” ifadelerini kullandı.

Pekkan, genç görünümüyle ilgili ise “İnsan gençliğinde neyse, DNA’sı neyse odur. Ufak tefek dokunuşlar yaptırıyorum” dedi.

80 yaşındaki sanatçının açıklamaları, yıllardır genç ve dinamik görünümüyle gündeme gelmesinin ardından yeniden magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasına girdi.