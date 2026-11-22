Hayvan sevgisiyle bilinen Ajda Pekkan, bu kez alkışlanacak bir davranışla gündeme geldi. Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın köpeğinin yavrularına yuva arandığını öğrenen Süperstar, üç minik köpeği de sahiplenmeye karar verdi.

SİNAN AKÇIL'IN ÇAĞRISINA KAYITSIZ KALMADI

Magazin dünyasından tanınmış isimleri bir araya getiren bu anlamlı gelişmenin ardından Sinan Akçıl, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Nilsu Berfin Aktaş'ın köpeğinin dünyaya getirdiği üç yavrunun sahiplendirilmesi için Ajda Pekkan'dan destek istemişti.

Akçıl'ın çağrısına olumlu yanıt veren Pekkan, üç yavruyu da sahiplendi.

YAVRULARIN İSİMLERİNİ DE BELİRLEDİ

Süperstar, yeni yuvalarına kavuşan minik dostlarına Chanel, Coco ve Jordan isimlerini verdi. Üç yavruyu birden sahiplenerek onlara sıcak bir yuva açan Ajda Pekkan'ın bu davranışı, hayvanseverlerden de takdir topladı.