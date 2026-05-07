Türk pop müziğinin “Süperstar”ı Ajda Pekkan, enerjisi ve sahne uyumuyla genç grup Manifest ile aynı projede yer alırken klipteki performansıyla yaş farkını adeta hissettirmedi. Pekkan’ın güçlü sahne duruşu, Manifest üyelerinin dinamik enerjisiyle birleşince ortaya uyumlu ve tempolu bir çalışma çıktı.

YENİ NESİLE EL VERDİ

Söz ve bestesi Ateş Atilla’ya ait olan “Hileli”nin prodüksiyonunda Nushadow imzası bulunurken, klip yönetmenliğini Mali Ergin üstlendi. Çekimler Fatih’te yer alan Büyük Han ve stüdyo ortamında iki gün boyunca gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Geleneksel objelerle modern sahnelerin harmanlandığı klipte Ajda Pekkan’ın dahil olduğu anlar özellikle dikkat çekerken, final sahnesinde Manifest üyelerinin Pekkan’ın etrafında yer aldığı bölüm sosyal medyada öne çıkan karelerden biri oldu.

Klip sonrası yapılan yorumlarda Ajda Pekkan’ın performansı için “gençlere fark attı”, “enerjisi hiç düşmemiş” ve “yaş farkı hiç hissedilmedi” ifadeleri öne çıktı.