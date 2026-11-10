Ajda Pekkan, 'Başarım Sensin Derneği'nin düzenlediği etkinliğe katıldı. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre yaklaşık bir saat sahnede kalan Pekkan burada gerçekleştirdiği konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'YANLIŞ BİR ŞEY YAPMAKTAN ÇEKİNDİM'

Etkinlikte çocuk sahibi olmama kararı hakkında konuşan Pekkan, “Annelik hissi çok farklı ve inanılmaz bir duygu; insan o empatiyi ve şefkati birilerine vermek istiyor. Hayatın içinde evlat edinmekten korktum. Bugünkü bakışımla o çocuğu çok güzel yetiştirebilirdim. Ancak yoğun yaşam temposu ve hayatın getirdiği zorluklarla başa çıkamayacağımı düşündüm. Annelik çok güzel değil mi? Keşke tatsaydım. Kendi yaşantımın o çocuğu nasıl etkileyeceğinden korktum ve yanlış bir şey yapmaktan çekindim” ifadelerini kullandı.