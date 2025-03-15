Hem kariyeri hem özel hayatı hem de giyim tarzıyla yıllardır adından söz ettiren Ajda Pekkan, kardeşi Semiramis Pekkan'ın YouTube programına konuk oldu. Ajda Pekkan soruları evinde yanıtladı.

"ÇOCUĞUM OLSA DELİRİRDİM!"

Süperstar "Ajda Pekkan'dan emekli olacağım, hep onun peşinde koşmaktan... Ben yetiştirdim ya Ajda'yı bırakamıyorum. Çocuğum olsa delirirdim herhalde. Gerçi olsaydı harika olurdu. Ama onu büyütebilir miydim bilmiyorum. Bunlar şizoid şeyler. Çok fazla düşününce kuyuya düşüyorsun" ifadelerini kullandı.

"ARTIK SADECE YÜRÜYÜŞ YAPIYORUM"

Yıllardır fiziğiyle gündem olan Pekkan, "Bunca sene sporun canını ben çıkardım. Ama yaşadığım kırık döküklerden sonra artık risk almıyorum, sadece yürüyüş yapıyorum" dedi.

Hiçbir telefonunu atmadığını belirten Ajda Pekkan, "Anı olarak fotoğraf ve video var. Hacklenmemek için iade etmiyorum" diye konuştu.

"AJDA PEKKAN DEĞİLİM' DEMEKTEN FENALIK GELDİ"

İkili birbirlerine ne kadar benzedikleri hakkında da konuştu.

76 yaşındaki Semiramis Pekkan, "Ben Ajda Pekkan değilim' demekten fenalık geldi" dedi. 79 yaşındaki Ajda Pekkan ise "İkimiz de aynı görünüyoruz. Allah'tan sokakta çok gezmiyorum" ifadesini kullandı.

"BEDEVİLER GİBİ YAŞADIM"

Karakter olarak birbirlerinden çok farklı olduklarını belirten Ajda Pekkan "Sen yıllarca yurt dışında kaldın evli olarak, ben de evsiz olarak (gülerek). Yıllarca turneler, konserler derken valizlerin içinde Bedeviler gibi yaşadım. Her otelde ayrı bir gece. Ama çok seviyorum işimi, hâlâ çok seviyorum çünkü seyahat seviyorum. Gezemediğim için o küçük seyahatler beni mutlu ediyor" dedi.