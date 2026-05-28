Türk müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan, önceki gün dostlarıyla birlikte gittiği bir restoranda adından söz ettirmeyi yine başardı. Tarzı ve şarkılarıyla her daim magazin manşetlerini süsleyen usta sanatçı, bu kez sergilediği performansla değil, ödediği iddia edilen hesapla gündeme geldi.

43 BİN LİRALIK HESAP İDDİASI

Ajda Pekkan’ın gittiği lüks mekanda tam 43 bin lira hesap ödediği iddia edildi. Bu yüksek meblağ, sosyal medya kullanıcılarının ve takipçilerinin diline düştü.

GERÇEK ÇOK BAŞKA ÇIKTI

Magazin dünyası bu iddialı hesap haberleriyle çalkalanırken, olayın perde arkasındaki gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. "Süperstar"ın o gece mekandan tek bir kuruş bile ödemeden ayrıldığı öğrenildi.

ÖZEL DAVET EDİLDİĞİ İÇİN HESAP ALINMADI

Ajda Pekkan'ın söz konusu mekana arkadaşlarıyla birlikte özel olarak davet edildiği ortaya çıktı. Mekanın Pekkan'da ücret almadığı öğrenildi.