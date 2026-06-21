Yıllara meydan okuyan kariyeriyle Türk müziğinin en önemli isimlerinden biri olan Ajda Pekkan, bu kez sahne performansıyla değil hukuk mücadelesiyle gündeme geldi.

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; ünlü sanatçının 1996 yılında kendi ismiyle yayınlanan ve "Eğlen Güzelim", "Dert Bende", "Bitsin Bu Sevda" gibi unutulmaz şarkıların yer aldığı albümle ilgili açtığı dava sonuçlandı.

Pekkan, Avrupa Müzik ve Tempa Müzik şirketlerinin albümde yer alan eserleri dijital müzik platformlarında izinsiz şekilde kullandığını belirterek avukatı Ergin Akçay aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurmuştu.

MAHKEMEDEN AJDA PEKKAN LEHİNE KARAR

İstanbul 4. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın 11. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme, tarafların beyanlarını ve bilirkişi raporlarını değerlendirerek Ajda Pekkan'ı haklı buldu.

Kararda, sanatçının Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan (FSEK) doğan haklarının ihlal edildiği belirtilirken, eserlerin dijital platformlarda kullanımının durdurulmasına hükmedildi.

DİJİTAL YAYINLAR ENGELLENDİ

Mahkeme kararıyla birlikte albümde bulunan eserlerin dijital mecralarda yayınlanmasının ve kamuya iletilmesinin önüne geçildi. Böylece Ajda Pekkan'ın uzun süredir devam eden hukuk mücadelesi sanatçının lehine sonuçlandı.

DİJİTAL HAKLAR VURGUSU

Ajda Pekkan'ın avukatı Ergin Akçay, dijital haklarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Akçay, dijital hakların hukuk sistemine 2001 yılında yapılan yasa değişikliğiyle girdiğini belirterek, sanatçıların bu konudaki haklarına dikkat çekti.

Akçay, 2001 yılından sonra yeni bir sözleşmeyle dijital kullanım hakkı devredilmediği sürece, eski dönemlerde imzalanan belgelerin dijital haklar açısından geçerli olmayacağını ifade etti.