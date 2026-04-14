Gel Konuşalım programında Ajda Pekkan'ın giydiği ceketin 5 bin dolar olduğu ortaya çıktı. Ceketindeki ışıltılı taşlar dikkat çeken Pekkan'ın bir kombin için ödediği fiyatın ise yaklaşık 9 bin dolar olduğu belirtildi.

''1,5 AYDA HAZIRLANDI''

Ece Erken, Pekkan'ın modacısı Burcu Sedef ile canlı yayında konuştu. Süperstar'ın tercih ettiği kombine dair birçok detay ortaya çıktı. 1,5 ayda hazırlanan ceketin 5 bin dolar olması sosyal medyada tartışma yarattı.

''NORMAL BİR CEKET DEĞİL''

Modacı Burcu Sedef, ''Para hem taşa hem işçiliğe veriliyor. O ceket normal bir ceket değil. Vatkalarında balenler var ve el işçiliği, çok zor yapıldı.'' dedi.



Toplam kombinin değerinin ise yaklaşık 9 bin dolar olduğu belirtildi.