Kariyeri, sahne enerjisi, fiziği ve özel hayatıyla hep ilgi odağı olmayı başaran Ajda Pekkan bu kez son görüntüsüyle gündeme geldi.

Instagram'da '@alacatimuhtari' adlı hesabın paylaştığı videoda, geçen günlerde Çeşme'de konser veren Pekkan'ın şarkı söylerken yüzünde neredeyse hiç mimik hareketi olmaması dikkat çekti.

79 yaşındaki şarkıcının yüzündeki mimiksizlik sosyal medyada çok konuşuldu. Ajda Pekkan'ın fazla botoks ve dolgu yaptırmış olabileceği yorumları yapıldı.

"3-4 AYDA BİR BOTOKS"

Pekkan daha önce yaptığı bir açıklamada "Aldığım pozitif enerji yüzüme yansıyor. Başka bir şey yok. İhtiyacım olursa yine estetik yaptırırım. Bunu saklayacak bir durum da yok. Sadece 3-4 ayda bir göz altlarına, dudak etrafına botoks yaptırıyorum" demişti.