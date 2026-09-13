Ajda Pekkan, Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği konserle hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Sahne performansı ve zarafetiyle beğeni toplayan Süperstar, gecenin sürprizini ise yeni şarkısı “Şahsen Ben”i ilk kez sevenleri için seslendirerek yaptı.

AJDA PEKKAN’DAN YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ

Binlerce kişinin izlediği konserde Ajda Pekkan, sevilen şarkılarının yanı sıra yeni hitini de ilk kez sahnede seslendirdi.

“Şahsen Ben”in ilk kez dinleyiciyle buluştuğu anlar, gecenin öne çıkan bölümlerinden biri oldu.

DEMET ŞENER YERİNDE DURAMADI

Konseri izleyenler arasında Ajda Pekkan’ın yakın dostları Ebru Şallı ve Demet Şener de vardı. İkili, gece boyunca müziğe eşlik ederek eğlendi.

Demet Şener’in özellikle hareketli şarkılar sırasında kendini müziğin ritmine kaptırarak saçlarını savura savura dans ettiği anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Şener, dans ettiği görüntüler hakkında ise “En sevdiğim şey dans etmek, eğlenmek. Hayat çok güzel, salın kendinizi, çok da her şeyi dert etmeyin” ifadelerini kullandı.