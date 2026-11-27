Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, Londra dönüşü İstanbul Havalimanı'nda sanatçı Zeynep İlkgün'le karşılaştı. Aynı uçakta yolculuk yapan İlkgün, freeshop önünde karşılaştığı hayranı olduğu Pekkan'la sohbet edip fotoğraf çektirdi. İkilinin 2005 yılında da bir araya geldiği ancak o dönemde birlikte fotoğraflarının olmadığı ortaya çıktı.

''2005 YILINDA KULİSİNDE SOHBET ETMİŞTİK''

Zeynep İlkgün, karşılaşmanın ardından Ajda Pekkan'la çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak mutluluğunu dile getirdi. 2005 yılında Pekkan'ın kulisinde uzun uzun sohbet ettiğini ancak o güne ait fotoğraflarının bulunmadığını belirten İlkgün, bu kez karşılaşmalarını karelerle ölümsüzleştirdi.

İlkgün, paylaşımına şu notu düştü:

"Dün gece, canım ülkeme döner dönmez fevkaladenin fevkinde, güzide bir karşılaşma yaşadım süperstarımız Ajda’yla. Aynı Londra-İstanbul uçağındaymışız. 2005’te kulisinde uzun uzun sohbet edebilmiştim onunla. O güne dair bir kare bile fotoğrafımız yoktu. Dün geceye kısmetmiş, Onu çok seviyorum''

AJDA PEKKAN FOTOĞRAF POZUNUN DA PÜF NOKTASINI BİLİYOR

Ajda Pekkan'ın yıllara meydan okuyan güzelliği ve havalimanındaki şık duruşu da karelere yansıdı. Zeynep İlkgün, fotoğraf çekimi sırasında Pekkan'ın ışığı ve açıyı değerlendirme konusundaki ustalığına da hayran kaldı.

İlkgün, Ajda Pekkan'ın fotoğraf konusunda oldukça iyi olduğunu belirterek, ışığın nereden geldiğini ve hangi açıdan daha iyi görüneceğini hemen fark ettiğini, poz verirken de yönlendirmelerde bulunduğunu anlattı.