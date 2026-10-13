Türk pop müziğinin Süperstar'ı Ajda Pekkan, Etiler'de bir kuaför çıkışında objektiflere yansıdı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre sanatçı, müzik çalışmaları ve özel hayatıyla ilgili soruları yanıtladı. Önümüzdeki hafta başlayacak Avrupa turnesinden yeğeni Zoran Lalvani'nin düğününe katılamamasına kadar pek çok konuda konuşan Pekkan, yoğun çalışma temposu nedeniyle bu yaz tatil yapmaya bile fırsat bulamadığını söyledi.

YEĞENİNİN DÜĞÜNÜNE NEDEN KATILAMADI?

Semiramis Pekkan'ın Gulu Lalvani ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Zoran Lalvani, geçtiğimiz haftalarda Zoe Springer ile evlenmişti. Aile için özel olan düğünde neden bulunamadığı merak edilen Ajda Pekkan, konuya açıklık getirdi.

Yeğenini çok sevdiğini vurgulayan 80 yaşındaki sanatçı, konser programı nedeniyle düğüne gidemediğini belirtti. Pekkan, “Ben çok severim kendisini ama gidemedim düğüne. Konserim vardı, iptal edemedim. Arkasından da grip oldum; malum, son dönemde herkes çok sık hastalanıyor. Katılamadığım için üzgünüm, çok çok mutlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı.

AVRUPA TURNESİ İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Yurt dışı konserlerine yeniden hız vereceklerini açıklayan Süperstar, uzun bir aranın ardından Avrupa turnesine çıkacaklarını söyledi.

Pekkan, “Önümüzdeki haftadan itibaren yurt dışına gidiyoruz, koşuşturmamız başlıyor. Uzun zamandır gitmemiştik. Güzel bir Avrupa turu olacak” diyerek yoğun bir döneme hazırlandığını anlattı.

“ŞÖHRET ÇOK ÖZVERİLİ BİR İŞ”

Muhabirlerin Süperstar olmanın nasıl bir duygu olduğunu sorması üzerine Ajda Pekkan, şöhretin beraberinde getirdiği kısıtlamalara değindi.

“Çok isterim rahat yürümek, her istenen olmuyor maalesef... Şöhret çok özverili bir iş” diyen Pekkan, geçmişte çok gezdiğini ve bu konuda içinde bir ukde kalmadığını belirtti. Sporu ve yürüyüşü sevdiğini de dile getiren sanatçı, hâlâ düzenli yürüyüş yapmaya çalıştığını söyledi.

“BU YAZ NASİP OLMADI”

Yoğun konser ve çalışma programı nedeniyle yaz boyunca dinlenemediğini anlatan Ajda Pekkan, tatil yapamadığını da açıkladı.

Suya girmeye bile fırsat bulamadığını söyleyen sanatçı, “Suya bir kere bile giremedim. Bu yaz nasip olmadı” dedi. Açıklamalarının ardından otomobiline binen Süperstar, kuaförden ayrıldı.