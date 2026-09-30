Ajda Pekkan, Bursa'daki konseri öncesinde şehirde yürüyüş yaparken objektiflere eğlenceli görüntüler verdi. Ünlü sanatçı, yürüyüş sırasında yeni şarkısı “Şahsen Ben”i bu kez sahne yerine sokakta seslendirdi.

Pekkan'ın şarkıyı yüksek sesle söyleyerek yürüdüğü anlar, saç ve makyajını yapan Kuaför Selim Yılmaz tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

YENİ ŞARKISINI BU KEZ SOKAKTA SESLENDİRDİ

Pekkan'ın enerjik halleri dikkat çekerken, yürüyüş sırasında “Şahsen Ben”i söylemesi de yeni şarkısını bekleyen hayranlarının ilgisini çekti.

Ünlü sanatçının yeni şarkısını eylül ayında dinleyiciyle buluşturacağı konuşuluyordu. Ancak şarkı henüz resmi olarak yayınlanmadı.

HARBİYE'DE DE SESLENDİRMİŞTİ

Ajda Pekkan, “Şahsen Ben”i daha önce Harbiye Açıkhava sahnesinde de seslendirmişti. Yeni şarkının sahnedeki performansı izleyicilerden beğeni almıştı.

Şarkının henüz yayınlanmamış olmasına rağmen Pekkan'ın hem Harbiye'de hem de Bursa konseri öncesindeki yürüyüşünde seslendirmesi, hayranlarının şarkıya olan merakını daha da artırdı.