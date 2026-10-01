Fon soruşturması kapsamında AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı’nın oğlu Mustafa Yazıcı hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasının ardından, eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda suçun şahsiliği ilkesine dikkat çekerken, Hayati Yazıcı’nın siyasi konumu nedeniyle kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini savundu. “PARTİYE ZARAR GELMESİNİ İSTEMEZ, İZAH YAPMALIDIR” Hayati Yazıcı’nın oğlunun soruşturma kapsamında adli kontrol tedbirine tabi tutulduğunu belirten Birinci, Yazıcı’nın partisinin zarar görmemesi adına konuya açıklık getirmesi gerektiğini ifade etti. Birinci, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: -Suç ve cezaların şahsiliği prensibi cari evet. Fakat elbette Hayati Bey'in pozisyonu gereği izaha muhtaç bir durum var. -Siyaseten 'bana ne oğlumdan' demek inandırıcı olmayacaktır. -Hayati Yazıcı bu hususta bir izah yapacaktır diye bekliyorum. Sayın Yazıcı tecrübeli bir siyasetçidir. Partiye zarar gelmesini istemez. -Zira mevzu ile ilgili vatandaşımızın aşırı hassasiyeti mevcut. "Kamuoyundaki yüksek hassasiyete işaret eden Birinci, tecrübeli siyasetçi Hayati Yazıcı'dan partinin kurumsal kimliğini korumak adına acil bir açıklama beklendiğini vurguladı.

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