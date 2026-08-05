AKP, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan ve TBMM Başkanlığı'na bugün sunulması beklenen çerçeve yasa teklifiyle ilgili milletvekillerini kapalı grup toplantısında bir araya getirdi.

AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AKP Grup Başkanı Abdullah Gül ve AKP Grup Başkanvekili Abdülhamit Gül ile birlikte toplantının yapılacağı grup salonuna geldi. Gazetecilerin, teklifin TBMM Başkanlığı'na bugün sunulup sunulmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Efkan Ala, "Grubumuzu bilgilendireceğiz, tekrar değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Milli Dayanışma Kardeşlik Komisyonu üyesi Hüseyin Yayman da toplantı öncesinde çerçeve yasaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, "Zaten görüşmeler yapılıyor. Türkiye için iyi olacak" dedi.

Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya giden heyette yer almasının ardından sürece ilişkin değerlendirmesi sorulan Yayman, "Her zaman olduğu gibi ihtiyatlı iyimseriz. Devletimizin kurumları çalışıyor. Bu bir devlet politikası. İnşallah milletimiz için 86 milyonu memnu