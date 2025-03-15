Ali MACİT

İdare hukuku alanında tanınmış akademisyen, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi durumunda izlenebilecek yargısal süreçleri ve bu durumun hukuki sonuçlarını değerlendirdi ve “Akademi şerefini koruyacaksa bu diplomayı iptal etmez” dedi.

Prof. Dr. Günday, İstanbul Üniversitesi’nin alacağı kararın önemine dikkat çekti ve “Akademi haysiyetini koruyacak mı?” sorusunu gündeme getirdi. Günday’a göre, üniversitenin vereceği karar, sadece İmamoğlu’nun durumu değil, aynı zamanda akademik kurumların güvenilirliği açısından da bir sınav olacak. Günday, savcılığın idari işleme talimat veremeyeceğini belirterek, üniversitenin özerkliği açısından çok önemli olduğunu söyledi.

ADAYLIĞINI ENGELLER

Prof. Dr. Günday, İmamoğlu’nun diplomasının iptalinin belediye başkanlığı üzerinde doğrudan bir etkisi olmayacağını vurguladı ve aynı durumun cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçerli olmadığını belirtti:

“Eğer diploma iptal edilirse, cumhurbaşkanlığına seçilme niteliği ortadan kalkar. Bu, hukuki bir engel oluşturur.”

Günday, İmamoğlu’nun 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi’ne yaptığı yatay geçişin iptal edilip diplomasının geçersiz sayılabileceği iddialarını üç temel soru çerçevesinde ele aldı:

- 1990’daki yatay geçiş hukuka uygun mu?

1990’daki yatay geçiş, o dönemde yürürlükte olan Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) 1982 yönetmeliğine göre yapılmıştır. Bu yönetmelik, yatay geçiş koşullarını belirleme yetkisini YÖK’e vermiştir ve İmamoğlu’nun geçişi hukuka uygundur.

- Yatay geçişte usulsüzlük varsa diploma geçersiz olur mu?

İmamoğlu yatay geçişten sonra tüm dersleri aldı ve sınavları geçti. Diyelim ki yatay geçişte bir usulsüzlük var. Bu, üç-dört yıl sonra alınan diplomanın geçerliliğini etkilemez.

- 35 yıl sonra diploma iptal edilebilir mi?

Aradan 35 yıl geçmişken, bir usulsüzlük iddiasıyla yatay geçiş geri alınıp diploma iptal edilemez. Hukuk devleti ilkesi, idari yargının denetim görevi, Danıştay’ın geçmiş kararları ve Anayasa Mahkemesi’nin eğitim hakkı ihlali kararları bunu engeller. Böyle bir işlem, hukuken silinip atılır. İmamoğlu’nun başına gelen bu olayı ben öğrencilerime sorsam ve bana ‘evet diploma iptal edilmeli’ diyen olursa o dersi geçemez.

- Hukuki süreç ne olacak?

İptal çıkarsa İmamoğlu; iptal işlemi hukuka aykırıdır diye yargıya gidilebilir. Ama kazanılmış hakların korunması gerekir.